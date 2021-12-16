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​Уткин: «Ваноли уже под каблуком»

16 Декабря 2021 • 19:45 Комментировать (1)

Известный журналист Василий Уткин высказался по поводу назначения Паоло Ваноли главным тренером «Спартака». Агент итальянского тренера рассказывал, что контракт уже подписан – представление Ваноли в московском клубе пройдёт в пятницу.

«У Ваноли есть один очень важный козырь, важное отличие от Руя Витории – он будет глух и нем. Это его шанс. Он уже должен, он под каблуком. Собственно говоря, тренерам не привыкать быть под каблуком. Подавляющее большинство выдающихся тренеров были именно подкаблучниками. Потому что работа вся заключается в том, чтобы принимать решение за решением, деталь за деталью. И когда ты оказываешься дома, приятно не делать ничего. Но это дома, а сейчас мы говорим о работе. Пока Ваноли никто, звать его особенно никак, по работе ему сделали одолжение, он должен быть послушен», - сказал Уткин. Видео было опубликовано на его канале в YouTube.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Василий Уткин Паоло Ваноли
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Комментарии (1)
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Zenituwka
16 Декабря 2021 в 19:50
Да, но при этом , у него есть мотивация себя зарекомендовать и любое действие нужно двести раз обдумывать.
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