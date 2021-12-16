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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​ЭСК: Арбитр ошибся, не назначив пенальти в ворота ЦСКА

16 Декабря 2021 • 19:22 Комментировать

В последнем матче 2021 года ЦСКА на своём поле обыграл тульский «Арсенал» со счётом 2:0. На 42-й минуте матча арбитр Игорь Панин при счёте 1:0 ошибочно не назначил пенальти. Такое решение приняла экспертно-судейская комиссия РФС.

В объяснении ЭСК говорится о том, что защитник ЦСКА Марио Фернандес не успел сыграть в мяч и допустил контакт с ногой Зурико Давиташвили. Большинство членов комиссии посчитали, что судья должен был назначить одиннадцатиметровый удар.

Напомним, что ЦСКА обыграл тульский «Арсенал» на своём поле со счётом 2:0. Оба гола на свой счёт записал нападающий Антон Заболотный.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Арсенал Тула Марио Фернандес
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