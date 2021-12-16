​Агент рассказал, когда Ваноли представят в «Спартаке»

Паоло Ваноли – главный тренер «Спартака». Агент итальянского тренера Андреа Д’Амико сообщил о том, что специалист уже подписал контракт с московским клубом. Представление Ваноли пройдёт в пятницу, 17 декабря. Слова агента передаёт «РИА Новости».

Напомним, что Паоло Ваноли ранее входил в тренерский штаб известного специалиста Антонио Конте.

В среду «Спартак» попрощался с Руем Виторией, который работал с командой в первой части сезона. На текущий момент московский клуб располагается на девятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги России. От «Зенита», лидирующего в чемпионате после 18 туров, «красно-белые» отстают на 15 баллов.