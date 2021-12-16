Ганчаренко рассказал, за работой кого из европейских тренеров он активно следит

Главный тренер «Краснодара» Виктор Ганчаренко рассказал, стиль кого из европейских топ-тренеров ему импонирует. Он привел в пример рулевого «Милана» Стефано Пиоли, а также признался, что следит за «Баварией» Юлиана Нагельсманна.

Помимо этого, он отметил Уле Гуннара Сульшера, встав на защиту норвежского специалиста. Ганчаренко считает, что общественность почему-то резко забыла о прежних успехах экс-наставника «МЮ», начав активно критиковать его за плохой старт сезона.

«Сульшер не смог остановить ком критики, который смял его. Все сразу плохо: атака, оборона, Роналду не смог встроить, мотивации нет. И вообще тренер никакой. Вот он и ушел. Но у его «МЮ» было много интересных идей», - поделился Ганчаренко в интервью Sport24.