​Баринова должны были удалять в матче с «Уфой» - ЭСК

На официальном сайте РФС была опубликована информация о решениях экспертно-судейской комиссии по некоторым эпизодам последних матчей чемпионата России в 2021 календарном году. Один из эпизодов произошёл в матче «Локомотив» - «Уфа». ЭСК решила, что на 69-й минуте арбитр должен был удалить с поля Дмитрия Баринова, показав ему вторую жёлтую карточку. Решение объясняется тем, что в верховой борьбе Баринов допустил «безрассудное поведение» по отношению к сопернику - произошёл контракт локтя с лицом игрока уфимской команды.

В то же время ЭСК посчитала, что на 31-й минуте арбитр правильно показал игроку «Локомотива» Кириллу Зиновичу жёлтую карточку, а не красную.

«Локомотив» обыграл «Уфу» со счётом 2:0.