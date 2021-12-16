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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Баринова должны были удалять в матче с «Уфой» - ЭСК

16 Декабря 2021 • 18:49 Комментировать

На официальном сайте РФС была опубликована информация о решениях экспертно-судейской комиссии по некоторым эпизодам последних матчей чемпионата России в 2021 календарном году. Один из эпизодов произошёл в матче «Локомотив» - «Уфа». ЭСК решила, что на 69-й минуте арбитр должен был удалить с поля Дмитрия Баринова, показав ему вторую жёлтую карточку. Решение объясняется тем, что в верховой борьбе Баринов допустил «безрассудное поведение» по отношению к сопернику - произошёл контракт локтя с лицом игрока уфимской команды. 

В то же время ЭСК посчитала, что на 31-й минуте арбитр правильно показал игроку «Локомотива» Кириллу Зиновичу жёлтую карточку, а не красную.

«Локомотив» обыграл «Уфу» со счётом 2:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Баринов Кирилл Зинович
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