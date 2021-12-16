​Ваноли стал тренером «Спартака» - агент

Агент Андреа Д’Амико, который представляет интересы итальянского тренера Паоло Ваноли, подтверждает назначение специалиста в «Спартаке». Об этом сообщается на страничке шоу Tutti Convocati в «Твиттере».

Напомним, что накануне «Спартак» объявил об уходе с тренерского мостика Руя Витории. Он работал с командой с начала сезона 2021/2022. После 18 туров Премьер-лиги «красно-белые» располагаются лишь на девятой строчке в турнирной таблице.

Паоло Ваноли в своё время входил в тренерский штаб известного итальянского специалиста Антонио Конте, ныне работающего в английском «Тоттенхэме».