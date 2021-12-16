​«Динамо» оштрафовали на полмиллиона рублей за расизм

На заседании КДК в четверг был рассмотрен ряд инцидентов, произошедших в матчах 18-го тура Премьер-лиги России. Московское «Динамо» было оштрафовано за расизм – по ходу игры против «Зенита» с трибун доносилось «уханье». Сумма штрафа составила 500 тысяч рублей. Также клуб предупредили о том, что если нарушение повторится, санкции уже будут более суровыми.

Напомним, что воскресный матч между «Динамо» и «Зенитом» завершился вничью со счётом 1:1. «Бело-голубые» ушли на зимние каникулы на втором месте в турнирной таблице российской Премьер-лиги.

Чемпионат России возобновится в конце февраля.