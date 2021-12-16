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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Динамо» оштрафовали на полмиллиона рублей за расизм

16 Декабря 2021 • 17:49 Комментировать (2)

На заседании КДК в четверг был рассмотрен ряд инцидентов, произошедших в матчах 18-го тура Премьер-лиги России. Московское «Динамо» было оштрафовано за расизм – по ходу игры против «Зенита» с трибун доносилось «уханье». Сумма штрафа составила 500 тысяч рублей. Также клуб предупредили о том, что если нарушение повторится, санкции уже будут более суровыми.

Напомним, что воскресный матч между «Динамо» и «Зенитом» завершился вничью со счётом 1:1. «Бело-голубые» ушли на зимние каникулы на втором месте в турнирной таблице российской Премьер-лиги.  

Чемпионат России возобновится в конце февраля.

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Динамо Москва
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Zenituwka
16 Декабря 2021 в 18:38
Что-то у меня сомнения что это был акт расизма. Вообще-то 100 лет назад, для создания давления на игроков соперника создавали шум подобный уханью. Такое можно наблюдать в огромном количестве матчей по всему миру. Совсем сошли с ума уже.
NOBODY
16 Декабря 2021 в 17:59
о, и до нас докатилось.....дибилизм этот....
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