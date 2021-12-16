​ЦСКА наказан за несогласование проведения матча с МВД

В четверг состоялось заседание КДК РФС. ЦСКА был оштрафован на 100 тысяч рублей за несогласование проведения матча Премьер-лиги против тульского «Арсенала» с МВД.

Судя по всему, у МВД были претензии к ЦСКА и «ВЭБ Арене» после случившегося на недавнем матче против «Зенита». Тогда, напомним, фанаты активно использовали пиротехнику, что привело к массовым задержаниям.

Как известно, ЦСКА пытался перенести матч против «Арсенала», ссылаясь на слишком сильный мороз. Игра всё-таки состоялась, поскольку столбик термометра перед началом матча показал допустимую температуру воздуха.