Булыкин рассказал, какой результат «Локомотива» можно будет считать провалом по итогам сезона

Бывший футболист «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин поделился своими ожиданиями от работы Маркуса Гисдоля во главе «железнодорожников» в течение зимней паузы. Эксперт надеется, что немецкому специалисту удастся исправить ситуацию и выступить более удачно в весенней части сезона.

«Все будет зависеть от тренера. Здесь важно провести качественно предсезонные сборы. Если Локомотив по итогам сезона не попадет в еврокубки, то это будет провал. Отговорки про сезон перестройки никого не убедят», - цитирует Булыкина «РБ Спорт».

К тому же, специалист с оптимизмом относится к возможному новому стилю игры «Локомотива». По его словам, с Гисдолем у футболистов есть шанс стать первым коллективом в России, кто будет удачно действовать в высоком прессинге.