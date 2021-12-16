​Ротенберг, не игравший три года, не думает о завершении карьеры

Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг из-за серьёзной травмы и осложнений не играет уже три года. Появилась информация о том, что Ротенберг хочет завершить карьеру весной, но прежде рассчитывает провести прощальный матч за «железнодорожников».

Впрочем, сам Борис Ротенберг эту информацию не подтвердил.

«Завершение карьеры я на данный момент не рассматриваю. Приложу максимум сил, чтобы снова вернуться на поле», - высказался 35-летний футболист для sport24.

Также Борис Ротенберг сказал, что он ждёт решения тренерского штаба и клуба. Действующий контракт защитника «Локомотива» истекает в последний день 2021 календарного года.