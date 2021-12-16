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​Ротенберг, не игравший три года, не думает о завершении карьеры

16 Декабря 2021 • 17:27 Комментировать (1)

Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг из-за серьёзной травмы и осложнений не играет уже три года. Появилась информация о том, что Ротенберг хочет завершить карьеру весной, но прежде рассчитывает провести прощальный матч за «железнодорожников».

Впрочем, сам Борис Ротенберг эту информацию не подтвердил.

«Завершение карьеры я на данный момент не рассматриваю. Приложу максимум сил, чтобы снова вернуться на поле», - высказался 35-летний футболист для sport24.

Также Борис Ротенберг сказал, что он ждёт решения тренерского штаба и клуба. Действующий контракт защитника «Локомотива» истекает в последний день 2021 календарного года.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Борис Ротенберг
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
crocodile
16 Декабря 2021 в 17:46
прощальный мачь Ротенберга, да, это было бы круто.
заполненные до отказа трибуны взрываются аплодисментами при каждом касании мяча кудесником и маэстро. камеры ловят каждый его шаг, каждое действие крупным планом. партнёры по команде почтительно внемлют каждому слову гения защитных порядков команды.
то есть нет.
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