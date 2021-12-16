​Филимонов рассказал, как участвовал в договорном матче

Известный в прошлом вратарь сборной России Александр Филимонов рассказал о том, как принимал участие в договорном матче.

«Да, я участвовал в договорном матче. Я не буду рассказывать, какой это был матч. Я участвовал в таком матче, но денег не брал и не участвовал в этом. Я играл честно. Результат делали другие люди.

Не всегда бывает так, что вся команда берёт деньги. Бывает так, что деньги берут отдельные игроки.

Как я узнал, что игра была договорной? Мне подошли партнёры и сказали: «Саш, нужно сделать то и то…». Я сказал: «Я в этом участвовать не буду», - сказал Филимонов на YouTube-канале «Ответь по-братски».