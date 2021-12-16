​Руй Витория первый: через полгода тренеров в «Спартаке» ранее не увольняли

В среду Руй Витория был отправлен в отставку с должности главного тренера «Спартака». Португальский специалист отработал с командой всего лишь шесть месяцев. Если брать тренеров «красно-белых» в российской истории без учёта исполняющих обязанности, то Витория проработал в московском клубе меньше всех.

В четвёрку тренеров, которые отработали в «Спартаке» меньше всех входят Руй Витория (6 месяцев), Микаэль Лаудруп (8 месяцев), Невио Скала (9 месяцев) и Олег Кононов (11 месяцев). Остальные специалисты проводили на тренерском мостике хотя бы год.

На текущий момент «Спартак» занимает девятое место в таблице РПЛ.