​Законопроект о Fan ID прошёл второе чтение в Госдуме

В четверг законопроект о внедрении Fan ID в российском спорте прошёл второе чтение в Госдуме. Изменения могут вступить в силу уже с лета следующего года.

Fan ID – так называемый паспорт болельщика. Подобная система в России работала во время проведения Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира в 2018 году.

Стоит сказать, что активные фанаты ряда клубов Премьер-лиги России выступают против внедрения Fan ID. Они видят в этом намерение властей тотально контролировать болельщиков. Глава РПЛ Ашот Хачатурянц обещал устроить встречи с фанатами, как только закон будет окончательно принят.