​Мейтин и Чебан покинут РПЛ

В руководстве Премьер-лиги России в обозримом будущем произойдут изменения. Как сообщает журналист Максим Алланазаров через свой телеграм-канал «Вы кого мне притащили?!», в феврале свои должности покинут Александр Мейтин и Сергей Чебан.

Александр Мейтин в настоящий момент является директором РПЛ по безопасности, а Сергей Чебан – исполнительным директором РПЛ.

Ранее ходили слухи о том, что Александра Мейтина могут уволить из-за ситуации с массовым задержанием фанатов ЦСКА после игры с «Зенитом». Сообщалось, что главе РПЛ Ашоту Хачатурянцу не понравилось, что Мейтин тогда уехал со стадиона.