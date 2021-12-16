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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Мейтин и Чебан покинут РПЛ

16 Декабря 2021 • 16:25 Комментировать

В руководстве Премьер-лиги России в обозримом будущем произойдут изменения. Как сообщает журналист Максим Алланазаров через свой телеграм-канал «Вы кого мне притащили?!», в феврале свои должности покинут Александр Мейтин и Сергей Чебан.

Александр Мейтин в настоящий момент является директором РПЛ по безопасности, а Сергей Чебан – исполнительным директором РПЛ.

Ранее ходили слухи о том, что Александра Мейтина могут уволить из-за ситуации с массовым задержанием фанатов ЦСКА после игры с «Зенитом». Сообщалось, что главе РПЛ Ашоту Хачатурянцу не понравилось, что Мейтин тогда уехал со стадиона.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Мейтин Сергей Чебан РПЛ
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