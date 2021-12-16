​Орлов: «Почему портрета Дзюбы нет в академии «Спартака»?»

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу форварда «Зенита» Артёма Дзюбы, являющегося воспитанником «Спартака».

«Я был когда-то в Сокольниках, где расположена академия «Спартака». И там висит портрет Игоря Нетто – капитана сборной СССР. А Артём Дзюба, воспитанник «Спартака», был капитаном сборной России, но там его портрета нет. Почему школа не гордится Дзюбой? Он же выходец этой школы. Вот и парадокс. Ценить же нужно своих учеников», - высказался Орлов в эфире «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».

В сезоне 2021/2022 Артём Дзюба провёл за «Зенит»24 матча. В них нападающий забил 10 голов и отдал 9 голевых передач.