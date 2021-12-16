​Орлов высказался о смене тренера в «Спартаке»

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу вероятного прихода Паоло Ваноли на должность главного тренера «Спартака».

«Кто такой Ваноли? Он ни дня не был главным тренером нигде. Он был помощником Конте. Но что такое помощник Конте?

Тренеру надо дать хотя бы два года, чтобы он поставил игру, что-то сделал. Если так бросаться от одного к другому…

А Руй Витория «Наполи» обыграл. Два раза обыграл лидера чемпионата Италии! И выиграл группу!» - сказал Орлов в эфире «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».

После первой части чемпионата России «Спартак» занимает девятую строчку в турнирной таблице чемпионата России.