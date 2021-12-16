​Агент: Руй Витория может поработать в другом российском клубе

В среду Руй Витория был уволен с должности главного тренера «Спартака». Известный агент из Португалии Паулу Барбоза ответил на вопрос, может ли Витория в будущем поработать в России с другим клубом.

«Нет такого тренера, который отказался бы от работы в России при наличии хорошего проекта, целей и задач», - высказался агент для «РБ Спорт».

После 18 сыгранных туров «Спартак» располагается на девятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги России. От лидирующего «Зенита» московская команда отстаёт на 15 зачётных баллов.

Отметим, что Руй Витория был назначен главным тренером «Спартака» перед началом текущего сезона.