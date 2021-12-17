«Зенит» торгует форвардами на А, Слуцкий покупает игрока «Спартака» за 1,5 млн евро: трансферы и слухи недели

Главные новости о возможных и состоявшихся переходах

Позади половина первого месяца зимы, до официального открытия траснферного рынка осталось всего две недели. «Евро-футбол.ру» резюмирует, что произошло в мире агентов и трансферов за прошлую неделю. По традиции, самые интересные новости, слухи, свершившиеся и «не очень» переходы собраны в нашем дайджесте.

Российская премьер-лига

Нападение «Зенита» претерпит изменения

Кажется, паре Азмун – Дзюба больше не дано сыграть вместе. Сначала их дуэт разбили травмы и бразильцы «Зенита», а теперь вмешался «Лион». Мама и брат Сердара уже выбирают дом во Франции, а это значит, что Азмун договорился с «ткачами». Летом «Зенит» отказался продавать иранского форварда «Лиону» за 17 млн евро, теперь французы забирают Сердара за 3 млн евро. Вряд ли за эти полгода Азмун принёс столько пользы чемпиону России, но подсчитывать упущенную выгоду всё равно поздно. Самое время подумать о замене.

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А с этим в Санкт-Петербурге полный порядок. «Зенит» ведёт переговоры с нападающим сборной Уругвая Аугустином Альваресом. Статистика 20-летнего форварда впечатляет – 23 гола в 40 матчах за «Пеньяроль». Альварес пару сезонов выступает на взрослом уровне, окреп, дорос до первой сборной Уругвая. Аугустин уже объявил, что хочет переехать в Европу зимой. «Зенит» для первого шага подходит отлично, но вот незадача – на уругвайца претендует ещё и «Барселона».

Слуцкому нужен полузащитник «Спартака»

«Рубин» отвратительно закончил год, свалившись к зоне вылета. Поэтому команда снова вышла на трансферный рынок и уже обозначила первого кандидата на приобретение. Инсайдеры уверяют, что «Рубин» и «Спартак» вовсю обсуждают трансфер Александра Ломовицкого и уже фактически договорились – команды сошлись на сумме в 1,5 млн евро. Ломовицкий в этом сезоне сыграл за «Спартак» всего 453 минуты, так что рад будет сменить клубную прописку, а Леониду Слуцкому, видимо, понравилось собирать игроков, не пригодившихся «Спартаку», «Краснодару» или «Зениту».

Открыт сезон охоты на Пиняева

Самый талантливый проспект российского футбола вновь попал в трансферный переплёт. Перед началом сезона Сергей Пиняев выбрал «Крылья Советов» и поступательно развивался у Игоря Осинькина, но теперь топ-клубы настроены решительно. 17-летний вингер заматерел, забил первый гол в РПЛ, поднабрался опыта, пусть и выходит пока в основном на замену. Надо покупать сейчас, решили «Зенит» и «Локомотив», ведь завтра цена может стать дороже. А пока в контракте Сергея Пиняева прописана сумма отступных в 200 миллионов рублей, кажется, что договориться с «Крыльями» проблемой не станет.

«Краснодар» разбавит молодёжь новым легионером

Правда, он и сам пока «молодёжь». «Краснодар» собирается укрепить оборону защитником «Хайберниана» Райаном Портеусом. 22-летний шотландец уже пять сезонов выступает на взрослом уровне. Высокий, плечистый, мощный защитник британского стиля. «Быки» намерены потратить всего-то 1,2 млн евро, потому что контракт Портеуса истекает через полтора года. Райану пора думать о повышении, которое надеется ему дать «Краснодар». О классе Портеуса достоверно сказать ничего нельзя, но в этом сезоне он провёл 14 матчей за «Хайберниан» и отметился одним забитым голом.

Европейские чемпионаты

«Реал» надеется отбить хотя бы часть затрат на Эдена Азара

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Эх, какого игрока сгубили травмы и бургеры. «Реал» покупал суперзвезду, забирая из «Челси» Эдена Азара, а продаёт довольно среднего футболиста даже по бельгийским меркам. Уж точно, не лучшего в своей стране. Не смог заиграть в «Реале» Азар, говорим об этом окончательно. Молодые бразильцы Винисиус и Родриго образовали убойное трио с Бензема и Эдену просто нет места в атакующих построениях «Реала». Мадридцы признали провал с трансфером бельгийца и собираются продать его как можно скорее. Зимой готовы забрать Азара-старшего «Вест Хэм» и «Эвертон», но пока не удаётся договориться по цене. Первое предложение в 25 млн фунтов стерлингов от «Вест Хэма» мадридский «Реал» отверг. Но клубы АПЛ явно сделают ещё одну попытку.