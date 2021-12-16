В среду «Спартак» объявил об отставке Руя Витории с должности главного тренера. При этом португальский специалист до сих пор остаётся в Москве, о чём сообщает популярный телеграм-канал «Мутко против». Там была опубликована фотография Витории, сделанная в четверг. На фото португалец в одном из заведений торгового центра «Авиапарк» пьёт кофе.

Напомним, что Руй Витория работал со «Спартаком» со старта сезона 2021/2022. После 18 туров чемпионата России команда располагается на девятой позиции в турнирной таблице. При этом «красно-белые» пробились в 1/8 финала Лиги Европы.

Ожидается, что новым тренером «Спартака» станет Паоло Ваноли.