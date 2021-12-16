«Зенит» нашёл замену Азмуну: Кто такой Юри Алберто

В летнее трансферное окно всё шло к тому, что иранский форвард Сердар Азмун уйдёт в топ-чемпионат, но «Зенит» не смог найти ему замену, поэтому не отпустил. Сейчас, когда наступает зимнее межсезонье, селекционная служба «Зенита» активизируется и ищет усиление. Главная задача – найти достойную замену Азмуну. Похоже, выбор уже сделан. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о потенциальном новичке «бело-сине-голубых» Юри Алберто.

Переговоры и конкуренты

По информации сайта UOL Esporte, переговоры между «Зенитом» и «Интернасьоналем» по поводу перехода форварда Юри Алберто находятся на стадии обсуждения финальных деталей. Сообщается, что российский клуб заплатит за нападающего 14 млн евро. Кроме этого, команда из Порту-Алегри дополнительно может рассчитывать на бонусы в размере 13-14 млн евро в случае индивидуальных успехов футболиста.

«Интернасьональ» сейчас находится не в лучшем финансовом положении, но президент клуба Алессандро Барселлос недавно заявил, что по Алберто у него уже было несколько официальных предложений, которые были отклонены. Барселлос сообщал также, что надеется сохранить игрока до конца 2022 года. Дело в том, что в минувшем сезоне все форварды «красных» пережили спад, кроме Алберто. Правда, это было ещё до того, как стало известно об интересе «Зенита». К футболисту проявлял интерес и лондонский «Арсенал», который находится в поиске форварда, учитывая уход Александра Ляказетта и Пьера-Эмерика Обамеянга.

Второй серьёзный претендент – «Милан». «Россонери» понимают, что Ибрагимович и Жиру – возрастные футболисты, поэтому ищут более молодого нападающего, который будет играть, а не сидеть в лазарете. Однако предложенные «Миланом» 10 млн не устроили «Интернасьональ». С агентом Алберто контактировали и представители донецкого «Шахтёра». Помимо этих клубов, осенью появлялись слухи о «Барселоне» и «Манчестер Сити».

Кто такой Юри Алберто

20-летний футболист играет на позиции центрального форварда, но в «Интерсаньонале» его использовали и в качестве правого вингера. Удары с дистанции и завершение атак – сильные стороны Алберто, тогда как игра на оборону – слабая сторона. На контратаках Юри весьма полезен, при этом он любит играть в короткий пас.

Его футбольная карьера началась в академии «Сантоса». Парня даже называли новым Неймаром из-за его способности регулярно забивать голы. В 2017 году Юри забил 51 гол в 35 матчах на молодёжном уровне, что позволило получить первый профессиональный контракт от «Сантоса». На тот момент Алберто было 16 лет, а за ним следили «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Сам футболист четыре года назад говорил, что его мечта – играть в итальянской Серии А.

В «Сантосе» ему так и не удалось стать стабильным игроком основного состава. На поле форвард выходил редко, поэтому в 2020 году перебрался в «Интернасьональ». В первом же сезоне за новый клуб Юри забил 11 мячей, в том числе 9 – в бразильской Серии А. Сезон-2021 для молодого нападающего был ещё более успешным. В 33 матчах чемпионата Алберто отличился 12 раз, став лучшим бомбардиром команды, причём «Фламенго» и «Шапекоэнсе» получили от него по три мяча.

Владислав АВРАМЕНКО