Смородская – о «Локомотиве»: Купили непонятно кого, это просто цирк

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением касательно недавних событий в стане столичного клуба. Экс-чиновница осталась недовольна действиями нынешнего руководства, раскритиковав принятые в недавнем времени решения.

«Они презентовали стратегию с Рангником, что будут играть в Лиге чемпионов, а теперь они не уверены, попадут ли вообще в какие-нибудь еврокубки. Распродали хороших игроков и купили непонятно кого. Ну, это просто цирк!», - приводит слова Смородской «Спорт-Экспресс».

Более того, она упрекнула руководителей «железнодорожников» за отсутствие конкретных объяснений, почему у команды произошел такой резкий спад. «У них набор банальных фраз», - подытожила свою речь Смородская, ссылаясь на высказывания Томаса Цорна.