​Ротенберг, не игравший за «Локомотив» три года, планирует завершить карьеру весной

Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг не выходил на футбольное поле три года. В конце 2018 года футболист получит травму крестообразной связки – с тех пор он перенёс несколько операций и сталкивался с осложнениями.

Как сообщает «РБ Спорт», Ротенберг планирует завершить карьеру весной, но прежде обязательно хочет провести прощальный матч за «Локомотив». В настоящий момент защитник «железнодорожников» находится на финальной стадии своего восстановления.

Информацию о желании Бориса Ротенберга сыграть прощальный матч подтвердил его агент Дмитрий Селюк.

«Боря хочет обязательно сыграть, чтобы не уходить из футбола инвалидом из-за определённых врачебных ошибок», - сказал Селюк.