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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Уфа» получит от правительства Башкортостана 600 млн рублей

16 Декабря 2021 • 14:17 Комментировать (1)

На днях генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов провёл встречу с главой Башкортостана Радием Хабировым. После встречи было объявлено, что проблемы с финансированием клуба были решены.

Теперь Хабиров сказал ТАСС, что правительство республики выделит клубу 600 миллионов рублей. 100 из них уже было выделено в декабре, 150 будет выделено в первом квартале 2022 года, а ещё 350 миллионов – в июне.

«Мы все вопросы решили, у клуба будет «мультиспонсор», мы определились с рядом спонсоров», - высказался Хабиров.

После 18 туров чемпионата России «Уфа» занимает 15-е место в таблице, то есть находится в зоне вылета.

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Евро-Футбол.Ру,
Уфа Радий Хабиров
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
ингерман
16 Декабря 2021 в 14:30
ышо раз задаю вопрос админу: почему я 5 сутки не могу зайти на свою страничку?
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