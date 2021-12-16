​«Уфа» получит от правительства Башкортостана 600 млн рублей

На днях генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов провёл встречу с главой Башкортостана Радием Хабировым. После встречи было объявлено, что проблемы с финансированием клуба были решены.

Теперь Хабиров сказал ТАСС, что правительство республики выделит клубу 600 миллионов рублей. 100 из них уже было выделено в декабре, 150 будет выделено в первом квартале 2022 года, а ещё 350 миллионов – в июне.

«Мы все вопросы решили, у клуба будет «мультиспонсор», мы определились с рядом спонсоров», - высказался Хабиров.

После 18 туров чемпионата России «Уфа» занимает 15-е место в таблице, то есть находится в зоне вылета.