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Капелло считает, что Ваноли ждёт нелёгкая работа в «Спартаке»

16 Декабря 2021 • 13:13 Комментировать (1)

Итальянский тренер Фабио Капелло, запомнившийся российским болельщикам по работе с национальной командой страны, поделился мнением о смене наставника в московском «Спартаке». С поста рулевого вчера был уволен Руй Витория, освободившееся место должен занять Паоло Ваноли.

«Не могу сказать, как работает Ваноли, а также, что он сможет привнести в «Спартак». Я имею опыт работы вне Италии. Поэтому знаю, что не всегда эта работа бывает легкой», - приводит слова Капелло «Спорт-экспресс».

Ранее сообщалось, что Ваноли уже прилетел в Москву для подписания трудового соглашения с «красно-белыми». За плечами Паоло большой опыт работы ассистентом известного итальянского тренера Антонио Конте.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Фабио Капелло Паоло Ваноли
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