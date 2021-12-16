Капелло считает, что Ваноли ждёт нелёгкая работа в «Спартаке»

Итальянский тренер Фабио Капелло, запомнившийся российским болельщикам по работе с национальной командой страны, поделился мнением о смене наставника в московском «Спартаке». С поста рулевого вчера был уволен Руй Витория, освободившееся место должен занять Паоло Ваноли.

«Не могу сказать, как работает Ваноли, а также, что он сможет привнести в «Спартак». Я имею опыт работы вне Италии. Поэтому знаю, что не всегда эта работа бывает легкой», - приводит слова Капелло «Спорт-экспресс».

Ранее сообщалось, что Ваноли уже прилетел в Москву для подписания трудового соглашения с «красно-белыми». За плечами Паоло большой опыт работы ассистентом известного итальянского тренера Антонио Конте.