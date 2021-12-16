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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ганчаренко: «Если отмотать назад, все в ЦСКА согласились бы продать Чалова»

16 Декабря 2021 • 13:05 Комментировать (1)

Экс-наставник столичного ЦСКА Виктор Ганчаренко считает, что в «армейском» клубе жалеют об отказе продать нападающего Фёдора Чалова, по которому были выгодные предложения.

«Руководство, возможно, жалеет о том решении. Если отмотать назад, все в ЦСКА согласились бы продать Федю - и даже за меньшие деньги», - приводит слова белорусского тренера Sport24.

Напомним, что российский форвард мог переехать на Туманный Альбион. Интерес к Фёдору проявлял «Кристал Пэлас». «Орлы» были готовы заплатить за Чалова порядка 25 миллионов евро, однако ЦСКА не отпустил игрока. В «армейском» клубе посчитали, что форвард стоит больше предложенной суммы.

Спустя некоторое время в карьере 23-летнего нападающего произошел серьезный спад. В этом сезоне Чалов забил всего три гола в 16 матчах Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Фёдор Чалов Виктор Ганчаренко
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