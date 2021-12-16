Клубы РПЛ интересуются футболистом «Фиорентины»

Бразильский защитник Игор дос Сантос, правами на которого владеет «Фиорентина», имеет вариант продолжения карьеры в российской Премьер-лиге. Как сообщается в твиттер-аккаунте Transfers24hr, интерес к 23-летнему футболисту проявляют несколько представителей РПЛ, названия которых не разглашаются.

Кроме России, интерес к дос Сантосу проявляют итальянские и французские клубы. Что касается «фиалок», то флорентийцы не хотят расставаться с бразильцем в середине сезона.

В текущей кампании защитник провел 11 поединков за «Фиорентину» и сделал один ассист. Его стоимость оценивается в пять миллионов евро, а контракт рассчитан до 2024 года.