Петржела: «Витории надо поставить памятник, работать в таких условиях не сможет ни один тренер»

Чешский тренер Властимил Петржела, имеющий опыт работы в петербургском «Зените», поделился мнением по поводу увольнения португальца Руя Витории с поста наставника московского «Спартака». Стороны расторгли контракт, рассчитанный до лета 2023 года.

«Большая ошибка «Спартака». Это специалист высокого уровня. Витории вообще надо поставить памятник. Работать в таких условиях не сможет ни один нормальный тренер», - поведал специалист в интервью Sport24.

51-летний португальский тренер проработал в столичном клубе около полугода. Под его руководством спартаковская дружина выиграла группу в Лиге Европы и пробилась в 1/8 финала соревнований. В российской Премьер-лиге «красно-белые» набрали 23 очка после 18 туров и располагаются на девятом месте в таблице.

Новым наставником «Спартака» станет итальянец Паоло Ваноли. Тренера представят на этой неделе.