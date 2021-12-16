Ганчаренко рассказал об эмоциях, которые испытывал в момент отставки из ЦСКА

Известный в чемпионате России футбольный тренер Виктор Ганчаренко вспомнил о своем увольнении с поста наставника московского ЦСКА. В интервью журналисту Sport24 белорусский специалист рассказал об эмоциях, которые испытывал в тот момент.

«Мне было очень больно - не было мыслей уходить. Мне казалось, мы можем исправить ситуацию. При этом ни о чем не жалею. Надо смотреть вперед», - заявил тренер.

Ганчаренко занимал пост рулевого ЦСКА с 2016 по 2021 год. После отставки белорусский специалист трудоустроился в другом российском клубе – «Краснодаре». Под его руководством «быки» занимают пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Краснодарцы отстают от идущего четвертым ЦСКА всего на один балл.