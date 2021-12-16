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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Борис Игнатьев: «В «Спартаке» тренерам не дают поработать и сформировать свои идеи» эксклюзив

16 Декабря 2021 • 12:11 Комментировать

Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением по поводу отставки главного тренера «Спартака» Руя Витории.

- Сейчас все активно обсуждают отставку Руя Витории, и мнение общественности разделилось. Кто-то считает, что его надо было убирать, но большинство склоняется к тому, что тренера нужно было оставить. Каково ваше мнение?

- Должны нести ответственность люди, которые отбирают тренеров. Не может быть такого, что наставники постоянно меняются за короткий промежуток времени. Им не дают поработать, сформировать свои идеи. Плюс за все это надо платить. Поэтому необходимо спросить с этих людей за то, что происходит в «Спартаке». Они показывают свой явный профессионализм. Они в который раз заблудились. Это касается и футболистов, которых они приглашают.

Но есть и второй момент. Мы долго ждали от Витории четкой игровой концепции, а ее нет. Все, что сделано в Лиге Европы – это дело случая, а не закономерность. Команда не была причесанной, играла хаотично, не было встроенного игрового плана и поступательного движения вперед. И как вести себя в этой ситуации руководству? Если они убеждены, что нет надежды на этого тренера, то принято правильное решение. У нового наставника будет три месяца, чтобы выстроить программу и начать работу.

- Вы сказали, что не было поступательного движения вперед. Но если смотреть на состав, то Витория находился в сложной ситуации – играть было некем.

- Играть можно хорошо или плохо. Но важно видеть, что есть концепция. Футболисты могут не давать результат, потому что им не хватает класса, но при этом на поле все делать правильно: они знают, как атаковать, правильно обороняются. Этого я не вижу в «Спартаке», а именно это является задачей тренерского штаба. Команда играла неправильно. Другое дело – проблемы с травмами. Но кто будет в этом разбираться? Попова вдруг выгнали. Все болячки идут от того, что люди не знают, что им надо делать. Ну взяли бы консультантом Олега Романцева. Тогда было бы понимание, что подсказывает профессионал.

- Кстати, Романцев уважал Виторию и хорошо о нем отзывался.

- Мне тоже нравится Витория, как человек. До начала чемпионата мы видели хороший футбол.

- Почему болельщики хорошо относились к Витории и не хотели его отставки?

- Это симпатичный человек. Мне, например, не нравился Тедеско своими эмоциональными выплесками, когда он прыгал на игроков. А Руй уверенный в себе, вел себя достойно, никогда не искал проблем в чужом огороде. Он давал понять, что в результатах сам виноват, игроков защищал. Он вел себя как профессиональный тренер.

- В «Спартаке» объяснили увольнение Витории тем, что команде нужен новый вектор, чтобы исправить турнирное положение в чемпионате. Опять будут все перестраивать?

- Не знаю, кто задаст этот вектор. В «Локомотиве», например, кто будет это делать, если пришли шарлатаны? Там ничего не будет. Если бы в «Спартак» пришел Романцев, то мы могли бы говорить, что в главной команде вектор точно будет выработан. Мы бы знали, во что команда будет играть.

- Есть ли у вас какое-то доверие к Ваноли, который сменит Виторию?

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- Я его вообще не знаю. Как можно брать такого тренера?

- Когда приходит новый тренер, ему всегда покупают футболистов. Нам ждать качественного усиления состава?

- Может он волшебник и скажет, что справится с теми, кто есть? Важно понимать, что он предложит, и что будет просить. Но в «Спартаке» явный недобор футболистов, поэтому игроки нужны, если клуб хочет решать серьезные задачи. В оборону необходимо приобретение, и в средней линии нет человека, который бы выстраивал комбинационную игру. Да и в атаке большущие проблемы.

- Если смотреть на график «Спартака» после зимней паузы, будут матчи с ЦСКА, «Краснодаром» и «Динамо». Можно считать, что сезон потерян?

- Может быть, «Спартак» возьмет таких футболистов, которые начнут всех обыгрывать. Но пока мы не можем говорить, что весной команда будет кого-то обыгрывать. Ситуация во второй части чемпионата будет сложная, и чтобы поправить дела, нужно провести хорошую селекционную работу.

Елена Григорьевская 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Борис Игнатьев Руй Витория
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