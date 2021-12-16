Ганчаренко готов рассмотреть предложение от «Спартака»

Белорусский тренер Виктор Ганчаренко ответил на вопрос о возможной работе в московском «Спартаке». Ранее специалист возглавлял принципиального соперника «красно-белых» - столичный ЦСКА.

«Не могу быть категоричным. Может, придет время, когда надо будет принять подобное решение. У меня нет задачи угодить всем», - поведал Ганчаренко в интервью Sport24.

44-летний тренер работал в «армейском» клубе на протяжении пяти лет – с 2016 по 2021 год. При нем команда дважды выигрывала серебро в РПЛ и становилась обладателем суперкубка страны.

В настоящий момент Ганчаренко занимает пост рулевого «Краснодара». Его контракт с «быками» рассчитан до конца 2023 года.