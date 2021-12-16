Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ганчаренко готов рассмотреть предложение от «Спартака»

16 Декабря 2021 • 12:06 Комментировать (1)

Белорусский тренер Виктор Ганчаренко ответил на вопрос о возможной работе в московском «Спартаке». Ранее специалист возглавлял принципиального соперника «красно-белых» - столичный ЦСКА.

«Не могу быть категоричным. Может, придет время, когда надо будет принять подобное решение. У меня нет задачи угодить всем», - поведал Ганчаренко в интервью Sport24.

44-летний тренер работал в «армейском» клубе на протяжении пяти лет – с 2016 по 2021 год. При нем команда дважды выигрывала серебро в РПЛ и становилась обладателем суперкубка страны.

В настоящий момент Ганчаренко занимает пост рулевого «Краснодара». Его контракт с «быками» рассчитан до конца 2023 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Виктор Ганчаренко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Павел Шереметов
16 Декабря 2021 в 14:09
Виктор, становись в очередь за Мостовым, Юраном,Парфеновым, Шалимовым, Титовым, Тихоновым, Евсеевым, все они хотели б тренировать Спартак. Ну хотя бы на полгода! Наверное, у Гончаренко осталась обида на ЦСКА, просто надо признать, он был хорошим тренером ЦСКА в тех финансовых условиях, что создал Гинер, доведя ФК до банкротства.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Декабря
14:07 · Россия. Премьер-лига
Орлов – о «Спартаке»: «Мне обидно за такой популярный клуб»
13:13 · Россия. Премьер-лига
Капелло считает, что Ваноли ждёт нелёгкая работа в «Спартаке» 1
13:05 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко: «Если отмотать назад, все в ЦСКА согласились бы продать Чалова» 1
12:48 · Россия. Премьер-лига
Клубы РПЛ интересуются футболистом «Фиорентины» 1
12:36 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Витории надо поставить памятник, работать в таких условиях не сможет ни один тренер»
12:24 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко рассказал об эмоциях, которые испытывал в момент отставки из ЦСКА
12:06 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко готов рассмотреть предложение от «Спартака» 1
11:45 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис - об увольнении Витории: «Я уже не удивляюсь тому, что творится в «Спартаке» 1
11:34 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко назвал причину неудач российских клубов в еврокубках 1
11:23 · Россия. Премьер-лига
Назван лучший игрок месяца в РПЛ
10:38 · Россия. Премьер-лига
«Уфа» - об увольнении Витории из «Спартака»: «Передайте, отступные пусть сразу заберёт» 1
10:11 · Россия. Премьер-лига
Шварц - признан лучшим тренером РПЛ в ноябре-декабре
09:38 · Россия. Премьер-лига
Ловрен отреагировал на уход Агуэро из футбола 1
09:31 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «Желаю Витории больше не приходить в российские клубы»
09:23 · Россия. Премьер-лига
Колыванов: «Поражение от «Сочи» вбило гвоздь в крышку гроба Витории»
Все новости
Рекомендуем