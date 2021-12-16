Канчельскис - об увольнении Витории: «Я уже не удивляюсь тому, что творится в «Спартаке»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и национальной команды России Андрей Канчельскис отреагировал на отставку в московском «Спартаке». С поста главного тренера команды был уволен португальский коуч Руй Витория. Он проработал в столичном коллективе полгода.

«Витория проработал неплохо. Но я уже ничему не удивляюсь из того, что творится в «Спартаке». Совсем не понимаю решений руководства», - поведал эксперт в беседе с корреспондентом «РБ Спорт».

Витория вывел «красно-белых» в весеннюю часть еврокубков. Команда под его руководством выиграла группу в Лиге Европы, опередив «Наполи», «Лестер» и «Легию». Клуб получил путевку в 1/8 финала турнира.

В чемпионате России положение дел у «Спартака» намного хуже. Команда закончила первую часть сезона лишь на девятой позиции. «Красно-белые» отстают от лидирующего «Зенита» на 15 баллов.