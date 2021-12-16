Ганчаренко назвал причину неудач российских клубов в еврокубках

Экс-наставник московского ЦСКА Виктор Ганчаренко, ныне занимающий пост главного тренера в «Краснодаре», поделился мнением о неудачном выступлении представителей чемпионата России в еврокубках.

«Команды ограничены по составу. Есть восемь легионеров и остальная обойма, с которой не можешь вытянуть игру на два фронта. Поэтому всегда не хватает качества», - приводит слова белорусского специалиста Sport24.

Напомним, что от России в нынешнем сезоне еврокубков остались два клуба. Петербургский «Зенит» отправился в 1/16 финала Лиги Европы, финишировав на третьем месте в группе Лиги чемпионов. Московский «Спартак» стал лучшим в своем квартете в ЛЕ и получил путевку сразу в 1/8 финала соревнований.