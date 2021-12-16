Назван лучший игрок месяца в РПЛ

Пресс-служба РПЛ подвела итоги голосования за лучшего футболиста месяца в чемпионате России. Награду получил бразильский легионер Клаудиньо, который выступает за петербургский «Зенит».

Полузащитник выиграл в опросе экспертов РПЛ и телеканала «Матч Премьер». В голосовании болельщиков лучшим стал голкипер столичного ЦСКА Игорь Акинфеев.

В четырех поединках бразилец отметился четырьмя забитыми мячами.

Чемпионат России ушел на зимний перерыв. По итогам 18 туров «Зенит» идет на первом месте, вторую строчку занимает московское «Динамо», а топ-3 неожиданно замыкает «Сочи».