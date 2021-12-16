Руй Витория: Тренер, чью работу в «Спартаке» надо оценивать не по игре

В среду время Руя Витории в «Спартаке» подошло к концу. «Красно-белые» объявили об уходе португальского специалиста. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о периоде Руя Витории в стане москвичей.

Эпоха Руя Витории в «Спартаке» запомнится как одна из самых странных. «Красно-белые» всех приучили к необычному поведению менеджмента, но в этот раз это выглядит перебором даже для москвичей. Доменико Тедеско объявил об уходе год назад, и «Спартак» мог искать тренера полгода. В итоге наставником стал Руй Витория, но эта кандидатура сразу вызвала сильнейшее внутреннее противоречие, которое больно отозвалось. Конфликт Дмитрия Попова и Заремы Салиховой при попустительстве Леонида Федуна привели к тому, что летом «Спартак» остался без усиления, что точно не способствовало попаданию в Лигу чемпионов. Ещё летом во время трансферного окна из клуба ушёл Дмитрий Попов, главный союзник Руя Витории. В итоге португалец был вынужден публично через прессу пытаться общаться с Федуном.

Всё это едва ли могло привести к спортивным успехам «Спартака». Вдобавок к этому на Руя Виторию обрушился град травм и дисквалификаций, что только усугубило его ситуацию. Место во второй части таблицы Премьер-лиги по итогам первой части сезона – это не провал, а довольно объективный итог всему тому, что творилось в «Спартаке». Причём Руй Витория мог добиться лучшего результата, если бы не какая-то непруха. Матчи с «Рубином», «Нижним Новгородом» и «Сочи» «красно-белые» уж как минимум должны были не проигрывать, а по-хорошему и вовсе побеждать. Добавь эти девять виртуальных очков – и с 32 баллами москвичи шли бы сейчас третьими…

При всём при этом Руй Витория запомнится удивительным результатом в Лиге Европы. «Спартак» во второй раз в своей истории выиграл группу в еврокубке, опередив «Наполи» и «Лестер». В Лиге Европы, конечно, фортуна будто отдала должок португальцу. Селихов отбил два пенальти, а «Наполи» в первом круге из-за глупого удаления просто отдал игру, которая должна была завершаться победой итальянцев. Отнимаем семь баллов – и «Спартак» остался бы даже без Лиги конференций.

Оценить футбол «Спартака» при Витории сложно. Португалец был вынужден большую часть времени бороться с обстоятельствами. Летом он получил сборников за неделю до старта сезона, что не позволило ему толком провести подготовку. Затем начались травмы, дисквалификации, игра на два фронта. В этой ситуации португальскому специалисту приходилось латать дыры, а не ставить игру.

И всё же Руй Витория уж точно показал себя как неплохой тактик. Португалец пытался сначала перестроить «Спартак» на игру в 4 защитника, что не давало результата. Затем Витория вернулся к расстановке с 5 оборонцами, но в конце первой части сезона вновь стал действовать с четвёркой. Сейчас «Спартак» так или иначе может действовать в обеих формациях, что добавляет гибкости.

Что точно португалец сделал, так что это закалил характер «Спартаку». Вырывать победы в концовках «красно-белые» умели и при Тедеско. Однако Витория научил команду не сдаваться, даже оставаясь вдесятером. «Спартак» что с «Локомотивом», что с «Уфой», что с «Ахматом» спокойно бился в меньшинстве и умудрялся забивать, завоёвывая результат. Да и выстоять в Лестере и отбиться дома с «Наполи» – дорогого стоит.

Ещё Витория точно запомнится Руслану Литвинову и Михаилу Игнатову. Первый начал выходить у португальца, второй сейчас более или менее регулярно заиграл. Витория верил в молодёжь, и раз уж за полгода он сумел двоих подтянуть, то остаётся только гадать, сколько бы ещё талантов он подключил к команде в будущем.

Так или иначе время Руя Витории в «Спартаке» останется в памяти как неоднозначное. В его работе можно найти много плюсов. Можно вспомнить важный результат в виде выигранной группы Лиги Европы. Однако провал в Премьер-лиге и позор в Санкт-Петербурге также останутся в этом периоде. В общем, это время было интересным и сложным, а оценки каждый волен давать сам.

Андрей Центров