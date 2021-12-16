«Уфа» - об увольнении Витории из «Спартака»: «Передайте, отступные пусть сразу заберёт»

Московский «Спартак» вчера, 15 декабря, сообщил об отставке главного тренера. «Народную» команду покинул Руй Витория, проработавший в российском клубе полгода.

На отставку португальца отреагировали в «Уфе». В официальном твиттер-аккаунте клуба опубликовано следующее сообщение: «Передайте, отступные пусть сразу заберет».

Московский клуб завершил первую часть сезона на девятом месте в турнирной таблице российской Премьер-лиги. В еврокубках дела команды обстоят намного лучше – «Спартак» с первого места в группе пробился в 1/8 финала Лиги Европы.

Новым главным тренером «красно-белых» станет Паоло Ваноли, экс-ассистент Антонио Конте. О назначении итальянца будет объявлено в ближайшее время.

«Спартак» назвал причину отставки Витории