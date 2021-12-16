Шварц - признан лучшим тренером РПЛ в ноябре-декабре

В российской Премьер-лиге определен лучший тренер по итогам ноября-декабря. Об этом сообщается в официальном твиттер-аккаунте турнира.

Награду получил немецкий специалист Сандро Шварц, работающий в московском «Динамо». Под его руководством «бело-голубые» не потерпели ни одного поражения за отведенный период. На счету столичного коллектива победы над «Краснодаром», «Арсеналом», «Рубином» и «Уфой», а также ничья с петербургским «Зенитом».

В среду, 15 декабря, Шварц заключил с «Динамо» новый контракт до 2024 года.

На зимний перерыв команда ушла на втором месте с отставанием в два балла от «Зенита».