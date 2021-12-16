Ловрен отреагировал на уход Агуэро из футбола

Защитник петербургского «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен отреагировал на уход аргентинского форварда Серхио Агуэро из футбола. 33-летний форвард завершил карьеру из-за проблем с сердцем.

«Печально наблюдать за тем, как ты уходишь. Хочу сказать, что ты один из самых опасных форвардов, против которых мне приходилось играть. Будем скучать по тебе. Желаю тебе всего самого лучшего. Не болей», - передает слова хорвата пресс-служба «сине-бело-голубых».

Об уходе Агуэро было объявлено в среду, 15 декабря. За свою карьеру он поиграл в «Индепендьенте», мадридском «Атлетико», «Манчестер Сити» и «Барселоне».