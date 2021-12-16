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Ловрен отреагировал на уход Агуэро из футбола

16 Декабря 2021 • 09:38 Комментировать (1)

Защитник петербургского «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен отреагировал на уход аргентинского форварда Серхио Агуэро из футбола. 33-летний форвард завершил карьеру из-за проблем с сердцем.

«Печально наблюдать за тем, как ты уходишь. Хочу сказать, что ты один из самых опасных форвардов, против которых мне приходилось играть. Будем скучать по тебе. Желаю тебе всего самого лучшего. Не болей», - передает слова хорвата пресс-служба «сине-бело-голубых».

Об уходе Агуэро было объявлено в среду, 15 декабря. За свою карьеру он поиграл в «Индепендьенте», мадридском «Атлетико», «Манчестер Сити» и «Барселоне».

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Евро-Футбол.Ру,
Серхио Агуэро Деян Ловрен
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Zenituwka
16 Декабря 2021 в 10:19
Интересно, как он определил что Кун один из самых опасных, когда его любой кто может попасть ногой по мячу, даже не с первого, раза обведут...??
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