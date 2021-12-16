Кавазашвили: «Желаю Витории больше не приходить в российские клубы»

Ветеран московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Анзор Кавазашвили высказался об отставке португальского тренера Руя Витории с поста рулевого «народной команды». Наставник проработал в Москве всего полгода.

«Хочу пожелать Витории, чтобы в российские клубы он больше не приходил. Пусть тренирует европейские команды, где все ясно от «А» до «Я», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

Под руководством португальского тренера «Спартак» смог выйти в весеннюю часть Лиги Европы. Что касается чемпионата России, то там дела у команды обстоят значительно хуже. После 18 туров столичный коллектив занимает лишь девятое место в таблице.

Новым рулевым «Спартака» вскоре станет итальянец Паоло Ваноли. Стороны уже договорились о сотрудничестве.