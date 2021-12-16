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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Президент РФС: «Карпин не поставил точку в отношении Дзюбы»

16 Декабря 2021 • 08:58 Комментировать

Александр Дюков, который занимает пост главы РФС, высказался относительно конфликта главного тренера сборной России Валерия Карпина и нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы. Форвард не сыграл ни одного матча за национальную команду после прихода в нее 52-летнего специалиста.

В разговоре с журналистом «РБ Спорт» президент РФС заявил, что точка в этом вопросе еще не поставлена, поскольку на одной из пресс-конференции Карпин допустил вызов Дзюбы на стыковые матчи ЧМ-2022. Для возвращения в национальную команду Артёму нужно успешно выступать за «Зенит», чтобы изменить решение тренерского штаба, резюмировал Дюков.

Напомним, что в первом стыковом матче Россия сыграет против Польши.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Александр Дюков Артём Дзюба
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