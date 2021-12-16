Орещук: «Шварц всё доказал, он работает на пять с плюсом»

Известный футбольный функционер Роман Орещук, ранее занимавший пост спортивного директора в московском «Динамо», отреагировал на подписание нового трудового договора с немецким специалистом Сандро Шварцем.

«Шварц все доказал. В коллективе его уважают и ценят. Я не удивлен, что с ним продлили контракт. Он работает на пять с плюсом», - приводит слова Орещука Metaratings.ru.

Новый контракт между «бело-голубыми» и немецким тренером рассчитан до 2024 года.

По итогам 18 туров «Динамо» идет на втором месте в таблице российской Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Зенита» на два балла.