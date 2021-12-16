«Спартак» назвал причину отставки Витории

В среду, 15 декабря, было официально объявлено об отставке португальского специалиста Руя Витории с поста наставника московского «Спартака». Стороны досрочно расторгли трудовой договор, который был рассчитан до лета 2023 года.

Пресс-служба столичного клуба объяснила, почему руководство приняло такое решение: «Красно-белым» нужен новый вектор, чтобы исправить положение в РПЛ. Необходимость перемен вынудила стороны к поиску решения, которое устроило бы всех и пошло на пользу клубу.

51-летний португалец тренировал «народную команду» с июня 2021 года. Он сменил у руля «Спартака» немца Доменико Тедеско.

Под руководством Руя спартаковцы успешно выступили в групповом раунде Лиги Европы, заняв первое место в соперничестве с «Наполи», «Лестером» и «Легией». Однако результаты «красно-белых» в чемпионате России оказались провальными. На зимний перерыв спартаковцы ушли лишь на девятом месте в турнирной таблице.

Новым главным тренером команды должен стать итальянский специалист Паоло Ваноли. О его назначении будет объявлено в ближайшее время.

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