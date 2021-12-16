Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» назвал причину отставки Витории

16 Декабря 2021 • 08:35 Комментировать (1)

В среду, 15 декабря, было официально объявлено об отставке португальского специалиста Руя Витории с поста наставника московского «Спартака». Стороны досрочно расторгли трудовой договор, который был рассчитан до лета 2023 года.

Пресс-служба столичного клуба объяснила, почему руководство приняло такое решение: «Красно-белым» нужен новый вектор, чтобы исправить положение в РПЛ. Необходимость перемен вынудила стороны к поиску решения, которое устроило бы всех и пошло на пользу клубу.

51-летний португалец тренировал «народную команду» с июня 2021 года. Он сменил у руля «Спартака» немца Доменико Тедеско.

Под руководством Руя спартаковцы успешно выступили в групповом раунде Лиги Европы, заняв первое место в соперничестве с «Наполи», «Лестером» и «Легией». Однако результаты «красно-белых» в чемпионате России оказались провальными. На зимний перерыв спартаковцы ушли лишь на девятом месте в турнирной таблице.

Новым главным тренером команды должен стать итальянский специалист Паоло Ваноли. О его назначении будет объявлено в ближайшее время.

«Динамо» двумя словами отреагировало на уход Витории из «Спартака»

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руй Витория
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
male.hast
16 Декабря 2021 в 10:01
Ну вот, ещё один иностранный тренер ( Ваноли) приехал в России поправить свои финансовые проблемы.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Декабря
10:11 · Россия. Премьер-лига
Шварц - признан лучшим тренером РПЛ в ноябре-декабре
09:38 · Россия. Премьер-лига
Ловрен отреагировал на уход Агуэро из футбола 1
09:31 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «Желаю Витории больше не приходить в российские клубы»
09:23 · Россия. Премьер-лига
Колыванов: «Поражение от «Сочи» вбило гвоздь в крышку гроба Витории»
08:58 · Россия. Премьер-лига
Президент РФС: «Карпин не поставил точку в отношении Дзюбы»
08:51 · Россия. Премьер-лига
Орещук: «Шварц всё доказал, он работает на пять с плюсом»
08:16 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» двумя словами отреагировало на уход Витории из «Спартака»
00:07 · Россия. Премьер-лига
Дмитрий Комбаров – о «Спартаке»: «Команда не получала от Витории правильной установки» 1
15 Декабря
23:19 · Россия. Премьер-лига
«Витория – не худший»: три тренера покидали «Спартак» с меньшим процентом побед при Федуне
23:08 · Россия. Премьер-лига
Ваноли уже в Москве – официальная презентация состоится в ближайшие дни
22:20 · Россия. Премьер-лига
Цорн – о переходе Анджорина: Знали, что он не готов физически
22:06 · Россия. Премьер-лига
Гаврилов: Проблема не в тренере, в «Спартаке» нет коллектива и лидера
20:55 · Россия. Премьер-лига
«Нельзя в клубе устраивать такую чехарду»: Пономарёв отреагировал на увольнение Витории из «Спартака» 1
20:46 · Россия. Премьер-лига
Калиниченко предполагает, что Зарема может стать официальным руководителем «Спартака» 2
20:29 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» потратил свыше 13 миллионов евро на увольнения тренеров – Якин и Эмери оказались самыми «дорогими» 4
Все новости
Рекомендуем