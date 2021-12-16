«Динамо» двумя словами отреагировало на уход Витории из «Спартака»

Накануне московский «Спартак» отправил в отставку очередного тренера. С поста рулевого «народной команды» был уволен португалец Руй Витория, проработавший с клубом полгода.

Представители московского «Динамо» отреагировали на уход 51-летнего специалиста двумя словами.

«Хм, жалко», - говорится в твиттер-аккаунте столичного клуба.

Витория возглавил «красно-белых» минувшим летом, подписав с «красно-белыми» двухлетнее трудовое соглашение. Под его руководством команда заняла первое место в группе Лиги Европы, а в российском чемпионате занимает лишь девятое место после 18 туров.

Новым наставником «Спартака» должен стать итальянец Паоло Ваноли.