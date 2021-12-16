5 худших клубов чемпионата России в первой части сезона-2021/22

Российская Премьер-лига ушла на зимний перерыв. Осенний отрезок был насыщенным, но его достойно прошли далеко не все команды. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» определило пять клубов чемпионата России, которые выступили хуже ожиданий в первых 18 турах сезона.

«Локомотив» (28 очков, 6-е место)

Во второй части прошлого сезона «железнодорожниками» восхищались, если не брать во внимание 1:6 от «Зенита». При Марко Николиче «Локо» выиграл 11 матчей подряд во всех турнирах, а провальный сезон, как тогда казалось, едва не завершился попаданием в Лигу чемпионов. В середине лета случилось значимое событие – Ральф Рангник был назначен руководителем по спорту и развитию «Локомотива». Немец стал разрабатывать стратегию развития клуба. В трансферное окно «красно-зелёные» переплачивали за молодых футболистов, со скандалом расстались с Крыховяком, которого продали в «Краснодар», а осенью случилась странная отставка Николича, одним из инициаторов которой был Рангник. Причастность последнего подтвердилась после того, как новым тренером команды стал Маркус Гисдоль.

Рангник проработал в Москве лишь полгода. Клуб только начал подстраиваться под новую стратегию, как немца позвали в «МЮ». Место Рангника занял Ларс Корнетка и «Локо» вроде бы не отказывается от намеченной стратегии, но будущее выглядит туманно. «Железнодорожники» лишь шестые в РПЛ, имея 10 очков отставания от лидирующего «Зенита» и 8 – от зоны Лиги чемпионов. Пугает и показатель xPTS (ожидаемые очки) – 22,35. Это 10-е место в лиге. «Локомотив» забил 24 гола, но показатель xG (ожидаемые голы) – лишь 16,98. Это говорит о том, что с реализацией и везением всё отлично, но с созиданием – беда.

«Спартак» (23 очка, 9-е место)

Руй Витория вывел «красно-белых» в весеннюю часть Лиги Европы, выиграв сложную группу с «Лестером», «Наполи» и «Легией». Однако это не спасло португальского специалиста от увольнения после 18-го тура. В РПЛ команда полностью провалилась, хотя перед стартом сезона были объявлены амбициозные планы – борьба за золото чемпионата России. Сейчас «красно-белые» гораздо ближе к стыкам, нежели к еврокубковой зоне, и это – полный провал. Когда «Спартак» уступил 1:7 в Питере, уже тогда стало окончательно понятно, что Руй отправится домой. Витория уступил место главного тренера Паоло Ваноли – специалисту, которого хотела видеть Зарема Салихова.

«Рубин» (22 очка, 10-е место)

Кроме «Зенита» и «Спартака», в РПЛ нашёлся ещё один смелый клуб, заявивший перед стартом сезона-2021/22 о борьбе за золото чемпионата России – «Рубин». Впрочем, казанцы ведут борьбу за чемпионство приблизительно с тем же успехом, что и «Спартак». А ведь заявления из Казани не казались безосновательными. Команда Слуцкого была хороша во второй части прошлого сезона, поэтому её рассматривали в качестве претендента на топ-3. Казалось бы, Хвича Кварацхелия остался, и у «Рубина» в новом сезоне шансов на положительный результат будет больше, к тому же удалось усилиться добротными легионерами. Но вылет от скромного польского «Ракува» из Лиги конференций дал понять, что у Слуцкого не всё так гладко. Странно, что главный тренер отказывается признавать кризис в команде. И если «Спартак» хотя бы по показателю xPTS выглядит лучше – 27,66, то у «Рубина» ожидаемых очков всего 17,39. Это лишь 13-е место в лиге.

«Ростов» (18 очков, 14-е место)

Неожиданно низко идёт «Ростов» – команда-донор сборной России. При Карпине клуб удерживался где-то рядом с фаворитами, но его уход в национальную команду больно ударил по «жёлто-синим». Достойную замену в Ростове-на-Дону так и не сумели найти. У Заурбека Тедеева и Виталия Кафанова не получается даже оторваться от аутсайдеров. Удивительно, но «Ростов» в 18 турах настрелял 30 голов. Больше в РПЛ забили только «Зенит» (44) и «Динамо» (33). Главная проблема дончан – дырявая оборона. У «Ростова» и «Арсенала» – худшая защита в лиге. Эти команды пропустили по 35 мячей.

«Химки» (14 очков, 16-е место)

На перерыв «Химки» ушли в статусе худшей команды РПЛ, и это сюрприз. В прошлом сезоне подмосковная команда финишировала на высоком восьмом месте, опередив даже «Ростов» и «Краснодар». Летом лидеров «Химки» не теряли, поэтому были все основания считать, что они закрепятся в статусе середняка. Осенью были какие-то непонятные решения с уходом Игоря Черевченко с поста главного тренера, но менее чем через месяц специалист вернулся к работе. «Химки» – последние, но не являются главным претендентом на вылет в ФНЛ. «Уфа», «Ростов», «Нижний Новгород», «Арсенал» и «Урал» находятся в пределах 5 очков, поэтому вся борьба ещё впереди. «Химки» – команда, которая больше всех в лиге недобрала очков. При 14 набранных у неё xPTS – 21,40.

Владислав АВРАМЕНКО