Первая половина чемпионата России завершена не самым благоприятным образом для «Спартака». После 18 туров команда расположилась на 9 строчке в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 15 очков. Португальский специалист Руй Витория уволен с поста главного тренера «красно-белых», его заменит итальянец Паоло Ваноли. «Евро-Футбол.Ру» пообщалось с экс-футболистом «Спартака» Максимом Деменко, который подвел итоги первой половины сезона для команды, прокомментировал отставку Витории и поделился ожиданиями от игры «красно-белых» после зимней паузы.

- Первая половина сезона в российском чемпионате закончилась для «красно-белых», мягко говоря, неудачно. Насколько удивили результаты «Спартака» в РПЛ, учитывая, что в предсезонке команда смотрелась по-другому?

- Если брать результаты «Спартака» в РПЛ, то это, однозначно, провал. А ведь в Лиге Европы команда заняла первое место в группе. Да, может быть, местами игра была не лучшей, но дважды обыгран клуб, который идет в лидерах чемпионата Италии, «Наполи». И в важнейшем матче «Легию» обыграли в гостях. Я не знаю, что происходит со «Спартаком» в России. Даже если взять последний матч, «красно-белые» переигрывали «Сочи», но футбол так непредсказуем. В итоге «Спартак» проиграл даже крупно, хотя сочинцы даже не знали, как отбиться во втором тайме. Джикия в интервью не смог ответить, почему в России «Спартак» так плох, а в Лиге Европы обыгрывает сильные команды. Даже тренер и капитан не могут ответить на вопрос, почему так происходит. Видимо, не смогли «красно-белые» переключиться с Лиги Европы на РПЛ. Наверное, играй «Спартак» только в России, расклад был бы другим. Да даже выиграй у «Сочи», было бы всё по-другому. Понятно, что после победы над «Наполи» от команды ждали совсем других результатов.

- То есть, вы согласны, что в Лиге Европы мы видели полностью противоположный «Спартак»?

- Да. Поэтому и интересно, что бы такая игра значила. Наверное, все-таки психологический фактор, недонастрой. «Наполи» - очень хорошая команда, а «Спартак» сумел обыграть ее дважды. В принципе, похожие вопросы можно было бы задать и итальянской команде. Как это, вы идете среди лидеров Серии А и при этом не можете обыграть «Спартак», который идет в нижней части таблицы РПЛ.

- А нет ощущения, что «Спартаку» просто не везет в РПЛ? Ведь не кажется, что команда уступает по игровой составляющей.

- Соглашусь. Такое ощущение есть. Именно поэтому я и привел в пример игру с «Сочи». Это я не беру еще другие матчи. Да, были игры, где «Спартак» действительно играл плохо, как, например, с «Уфой». Возможно, эмоционально перегорают игроки после матчей в Лиге Европы. Возможно, стоило бы добавить новых игроков в состав, которые бы добавили эмоциональной свежести. Но все же у Витории такой возможности не было. Если взять «Зенит», то у них на каждой позиции есть игроки, способные абсолютно безболезненно заменить того, кто играл до них. Ракицкого меняет Чистяков, Караваева – Круговой, Барриоса меняют на Оздоева. У «Спартака» такой селекции нет. Ведь они нашли талантливых Умярова и Игнатова. Нужно добавить им в селекционной политике. Иногда можно было все-таки найти шанс кого-то подменить. Тот же Хендрикс не играл практически совсем. Витория играл одним составом. Но это мое субъективное мнение о ротации. Кутепов тоже не играл. Периодическое выбывание Ларрсона и Соболева это, конечно, потери. Это опять же невезение. В Лиге Европы все нормально, а против «Сочи» вышли: играют хорошо, а забить просто не могут. Удаление Кофрие на последних минутах – это тоже психология. «Давим, давим, а забить не можем» - такие мысли и приводят к таким срывам. Так что я согласен, что в РПЛ «Спартаку» не везет, хотя играют они гораздо лучше многих команд.

- Получается, тренерские ошибки не настолько прослеживаются?

- Конечно. Насколько мне известно, в контракте у Витории было прописано, что команда должна войти в тройку по итогам сезона и показать какой-то результат в Лиге Европы. В Лиге Европы он результат показал, а в РПЛ не получилось. Но опять же, нужно было чуть-чуть выждать. «Спартак» поспешил с увольнением Витории. Сейчас опять новая схема, знакомство с новым тренером. Это все раздергивает команду.

- Ведь «Спартаку» под руководством Витории по силам было догнать тройку во второй половине чемпионата?

- Да, конечно. Ну им просто не повезло. Сейчас бы Витория остался, добавили бы новых игроков в команду. Ведь Витория пришел в команду, которую он не комплектовал. Он не брал футболистов под себя. При нем пришел только Кофрие, и то его брали наверняка не по его рекомендации.

- То есть, Рую не предоставили должных условий?

- Естественно. Наверное, с Ваноли уже договорились заранее, и сейчас ему нельзя было дать отказ. Многие акционеры против увольнения Витории, болельщики тоже. Ведь они замечают, что команда начала преображаться. Команда стала играть.

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- Что касается поддержки Витории болельщиками, насколько увольнение Руя усугубит отношение фанатов и руководства?

- Однозначно, это усугубит ситуацию очень сильно. То есть, к фанатам не прислушиваются. Когда болельщики за тренера горой стоят, это дорогого стоит. Витория доказал, что он хочет построить эту команду. И он начал ее строить неплохо, «Спартак» хорошо выглядел. Все болельщики просили дать Рую время. Он делал из «Спартака» хорошую команду. Кто знает, какими были бы результаты, играй Соболев и Ларссон. Состав должен был быть усилен зимой под Виторию и его видение игры. За 10 лет сменилось уже 9 тренеров. Я не знаю, что делает Федун, честно. Что ему надо то? Витория был тренером всего полгода, а его убирают, это нонсенс.

- Если говорить о сменщике Витории, Паоло Ваноли. Насколько рискованно такое назначение, учитывая, что он не имеет опыта работы главным тренером?

- Рискованно, однозначно. Он проработал ассистентом у Конте в хороших клубах: «Челси», «Ювентус». Но он не был главным ведь нигде. Он сейчас попадает в капкан. Задача наверняка будет такой же – медали. Сейчас ему нужно очень быстро влиться в коллектив. А если будет неудача, критика очень сильная польется на руководство. Не знаю, почему они так рискнули. Могли бы попросить Ваноли подождать хотя бы до конца сезона. Наверное, все это происходит не без участия Заремы.

- Работа Ваноли с таким мэтром как Конте поможет ему?

- Опыт это какой-то ему дало, конечно. Но нельзя сравнивать. Конте – эмоциональный тренер с авторитетом. Быть помощником – совсем другое в отличие от главного. Ассистент ни за что не отвечает, он лишь помогает. Быть главным - совсем по-другому все. Очень тяжело Ваноли будет. При любой осечке критика будет колоссальной.

- Верите ли, что после зимних сборов «Спартак» способен настичь лидеров?

- Они могут. Команда то хорошая. Они входят в четверку лучших команд. Я выделяю «Зенит», «Динамо», «Краснодар» и «Спартак». «Локомотив» и ЦСКА сейчас не те. По игре они уступают той четверке.

- То есть, ждем включение «Спартака» в борьбу за медали?

- Конечно. Если все будет нормально, проведут трансферную политику, селекцию. Им нужно минимум по человеку в каждую линию: защита, полузащита и нападение. Гонка будет еще. Списывать «Спартак» рано. За чемпионство бороться они не будут, 15 очков - это очень много. Но за место в Лиге Европы будут биться. Интересный будет чемпионат во втором круге. Еще будут паузы на сборные, еврокубки – борьба только-только начинается. Еще могут быть и потери, и травмы, многое может поменяться.

Николай Алексеев