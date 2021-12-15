Цорн – о переходе Анджорина: Знали, что он не готов физически

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн поделился деталями сделки по переходу полузащитника «Челси» Фаустино Анджорина. Англичанин летом переехал в Москву на правах аренды, а уже зимой клуб должен был решить, выкупать ли права на футболиста. Однако, вмешалась серьезная травма игрока.

Цорн признал, что в момент переговоров с «Челси» «железнодорожники» понимали, что Анджорин приедет в команду не в своих оптимальных кондициях. Как следствие, долгий период адаптации не стал для них сюрпризом.

«Когда мы брали Анджорина, то понимали, что он физически не готов. Он переболел коронавирусом и тяжело восстанавливался. Понимали, что Тино надо будет доводить до стопроцентных физических кондиций», - цитирует немецкого специалиста Sports.ru