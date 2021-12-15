Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Цорн – о переходе Анджорина: Знали, что он не готов физически

15 Декабря 2021 • 22:20 Комментировать
Локомотив Москва
2:0
Уфа
окончен

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн поделился деталями сделки по переходу полузащитника «Челси» Фаустино Анджорина. Англичанин летом переехал в Москву на правах аренды, а уже зимой клуб должен был решить, выкупать ли права на футболиста. Однако, вмешалась серьезная травма игрока.

Цорн признал, что в момент переговоров с «Челси» «железнодорожники» понимали, что Анджорин приедет в команду не в своих оптимальных кондициях. Как следствие, долгий период адаптации не стал для них сюрпризом.

«Когда мы брали Анджорина, то понимали, что он физически не готов. Он переболел коронавирусом и тяжело восстанавливался. Понимали, что Тино надо будет доводить до стопроцентных физических кондиций», - цитирует немецкого специалиста Sports.ru

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Челси Томас Цорн Фаустино Анджорин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Декабря
22:20 · Россия. Премьер-лига
Цорн – о переходе Анджорина: Знали, что он не готов физически
22:06 · Россия. Премьер-лига
Гаврилов: Проблема не в тренере, в «Спартаке» нет коллектива и лидера
20:55 · Россия. Премьер-лига
«Нельзя в клубе устраивать такую чехарду»: Пономарёв отреагировал на увольнение Витории из «Спартака» 1
20:46 · Россия. Премьер-лига
Калиниченко предполагает, что Зарема может стать официальным руководителем «Спартака» 2
20:29 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» потратил свыше 13 миллионов евро на увольнения тренеров – Якин и Эмери оказались самыми «дорогими» 4
19:06 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «Витория в двойном выигрыше - и в деньгах, и из дурдома сбежал» 2
18:42 · Россия. Премьер-лига
Шварц: «Благодарен клубу за этот шанс»
18:28 · Россия. Премьер-лига
«Уфа» может повторить путь «Тамбова»: Хватит ли в Башкирии денег до конца сезона РПЛ 1
18:23 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» не связывался с Кабралом, игрок уходит в «Барселону» эксклюзив
18:15 · Россия. Премьер-лига
Дюков может инициировать расследование возможного договорного матча «Крыльев Советов» с «Тереком»
18:07 · Россия. Премьер-лига
Смородская: Витория - очередной тренеришка 11
17:43 · Россия. Премьер-лига
Шварц: «Клуб и его фанаты поселились в моем сердце»
17:00 · Россия. Премьер-лига
Губерниев: «Вместе с Карпиным угорал над комментаторами «Матч ТВ» 3
16:40 · Россия. Премьер-лига
Михаил Кержаков - о постах Салиховой: «Мне было прям неприятно» 2
14:53 · Россия. Премьер-лига
Максименко подписал новый контракт со «Спартаком» 3
Все новости
Рекомендуем