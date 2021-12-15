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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кирьяков: «Если бы Витория после победы над «Легией» победил и «Сочи», то он бы остался» эксклюзив

15 Декабря 2021 • 19:52 Комментировать

Известный футбольный эксперт и тренер Сергей Кирьяков в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал отставку Руя Витории с поста главного тренера «Спартака».

«Слухи были давно. На чаше весов были успешное выступление в еврокубках и провал в РПЛ. Видимо, неудачи в чемпионате России перевесили.  Думаю, победа над «Сочи» в последнем матче перед паузой дала бы Витории шанс остаться. Но в той игре «Спартак» проиграл и сделал это бесславно. Хотя по игре, в принципе, вопросов не было. Но такие игры нужно выигрывать кровь из носа, этого не сделали, поэтому последовало увольнение. Если бы Витория после победы над «Легией» победил и «Сочи», то он бы остался, я так думаю. Не думаю, что всё было точно решено заранее.

Все хотят стабильности. Нужно не только удачно играть в еврокубках, но и достойно выступать во внутреннем чемпионате. В Лиге Европы удача была на стороне «Спартака», видимо, там она взяла на себя всё, на РПЛ не осталось. Нельзя говорить о везении и невезении. В чемпионате «Спартак» должен был показать результат, но они близко к зоне стыков. Это очень напряжённая ситуация. Возможно, хотят разгрузить игроков этим решением. Сейчас придёт новый тренер, у него будет достаточно времени, будут новые идеи и требования. Со свежими мыслями они вступят в новый год, где нужно подправить ситуацию в РПЛ и удачно сыграть в Лиге Европы.

Насколько рискованно назначение Ваноли? Любое назначение - риск. Неважно, опытный тренер с именем или нет. «Спартак» - команда специфическая, поэтому можно дать шанс тому, кто ещё не работал на таком уровне. Может быть, Ваноли, засучив рукава, будет работать на результат», - сказал Кирьяков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сергей Кирьяков Руй Витория
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