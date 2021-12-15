Денис Попов: «Приводя Ваноли вместо Витории, «Спартак» меняет шило на мыло»

Бывший нападающий московского ЦСКА и нынешний старший тренер «СКА-Хабаровска» Денис Попов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил отставку с поста главного тренера столичного «Спартака» Руя Витории и вероятный скорый приход вместо него Паоло Ваноли.

- Отставка Витории логична или нет?

- Учитывая, что это «Спартак», логична. А так, тяжело сказать. Ситуация неоднозначная, и чтобы дать чёткий ответ, надо знать всю ситуацию, сложившуюся в клубе. Если брать чисто футбольную составляющую, то в чемпионате России у «Спартака» дела шли плохо, а в Лиге Европы – хорошо. Меня смущает тот факт, что футболисты команды были не на стороне Витории. По крайней мере в прессе писали, что руководство клуба общалось с ведущими игроками, и Витория не получил от них поддержку. Возможно, как раз поэтому «Спартак» и лихорадило, поэтому у него были то победы невероятные, то проигрыши непонятные. Скорее всего, за короткий срок Витория не успел адаптироваться к команде, к стране и так далее. Это очередное подтверждение того, что не надо гнаться за иностранными специалистами, поскольку у нас есть свои хорошие российские тренеры. А если уж приглашать иностранцев, то они должны быть такие, которые в девяти из десяти случаев дают результат.

- На подходе – итальянец Паоло Ваноли.

- Я ж и говорю, что меняют шило на мыло. Непонятно, чего хотят. Или понятно: хотят всего и сразу. Дали бы тогда Витории доработать до конца сезона и посмотрели бы. «Спартак» же не просто так занял в группе Лиги Европы первое место и вышел в 1/8 финала. А в увольнении Витории, думаю, основную роль сыграло то, что футболисты его не поддержали.

- Может, руководство «Спартака» боится вылета команды в ФНЛ?

- Да нет. Вылететь они не вылетят, это смешно. В любом случае на поле играют футболисты, а не тренер. И квалификация футболистов «Спартака» достаточно для того, чтобы не вылететь из Премьер-лиги. Какие бы отношения у них ни были с главным тренером, они играют сначала за себя, за своё имя, за деньги, за клуб и только потом уже за тренера.