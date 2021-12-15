Червиченко: «Витория в двойном выигрыше - и в деньгах, и из дурдома сбежал»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко уверен, что Руй Витория должен быть доволен расторжением контракта с московским клубом.

- Он оказался в двойном выигрыше - и в деньгах, и из дурдома сбежал. Два плюса, это очевидно, - приводит слова Червиченко РИА Новости.

Происходящее в стане «красно-белых» экс-владелец клуба назвал чем-то невменяемым. Также там принимаются «несуразные» решения.

Напомним, что «Спартак» идет на девятом месте в РПЛ и ближе к зоне стыковых матчей, чем к еврокубкам. При Витории «красно-белые» выиграли 9 матчей и потерпели 11 поражений при 6 ничейных результатах.