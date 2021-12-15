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Биджиев: «Российские тренеры работали бы в «Спартаке» и «Локомотиве» не хуже, чем иностранцы» эксклюзив

15 Декабря 2021 • 19:03 Комментировать (1)

Бывший вратарь московского «Локомотива» и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал отставку португальского специалиста Руя Витории с поста главного тренера московского «Спартака».

- Тренер, приходящий в такой клуб, как «Спартак» или «Локомотив», должен давать результат как на международной арене, так и на внутренней. А тут получается, что приоритет был отдан еврокубкам, в то время как во внутреннем чемпионате дела команды шли ни шатко ни валко. Всё-таки девятое место – это позор для «Спартака», если называть вещи своими именами. Он провёл первую часть сезона с большими перепадами. Естественно, такое положение дел не могло устраивать руководство клуба. Нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что в «Спартаке» очень большое давление на тренера, но наверняка Витория знал, на что шёл.

Честно говоря, я ожидал, что он покинет «Спартак» гораздо раньше по своей инициативе. Деталей я не знаю, но так думаю, что Витория просто дожидался компенсации за разрыв контракта со стороны клуба. Единственное, что могло сгладить для него ситуацию, – это первое место в непростой группе Лиги Европы. Нельзя сказать, что «Спартак» показал там какую-то атакующую суперигру, однако умалять значение этого результата не стоит. Тот же Селихов и другие ребята бились и проявляли свои лучшие качества.

На мой взгляд, это нелогично, когда команда, претендующая на первое место в чемпионате, играет в пять защитников. Это больше контратакующая схема, но «Спартак» использовал её что при Тедеско, что при Витории. За последние годы в больших чемпионатах, если не ошибаюсь, только Конте с «Челси» взял золотые медали с такой расстановкой. Не исключаю, что Витория изначально хотел использовать в «Спартаке» схему в четыре защитника, но стал применять другую из-за подбора игроков или из-за варианта расстановки предыдущего тренера.

Скорое назначение Ваноли? Руководство «Спартака» пытается всех удивить в очередной раз. Как говорится, это их деньги – и их эксперименты. Я уверен, что российские тренеры работали бы в «Спартаке» и «Локомотиве» не хуже, чем иностранцы, которых туда приглашают.

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Комментарии (1)
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Ne gustа
15 Декабря 2021 в 19:11
Ай,пригласите беджиева. Он же об этом говорит
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