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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шварц: «Благодарен клубу за этот шанс»

15 Декабря 2021 • 18:42 Комментировать

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на клубном канале в YouTube прокомментировал подписание нового контракта.

- Мы рады продолжить наш путь в «Динамо». Я благодарен за предоставленную возможность спортивному директору Желько Бувачу. Я благодарен клубу за этот шанс.

Было понятно, что мы хотим подписать контракт с «Динамо». Всё прошло достаточно быстро. Меня здесь все устраивает, нам комфортно работать. Я считаю, что сейчас как раз подходящее время для продления нашего сотрудничества.

Мы сможем работать вместе в ближайшие два с половиной года. С одной стороны, это подтверждение того, чего уже удалось добиться. С другой - это большая ответственность, нам нужно и дальше усердно трудиться, чтобы быть успешными.

Что касается турнирной таблицы, мы находимся на правильном пути. Но в то же время  важно развиваться и идти вперед, реализовывать наши идеи, независимо от турнирного положения. Успех определяется ежедневной работой, с которой приходит и результат.

Нравится ли мне прозвище “the Russian one”? Всё просто - мы в «Динамо» быстро почувствовали себя своими. Со стороны клуба это очень хорошая идея, и я ее одобряю.

Мы чувствуем поддержку болельщиков. Во многом эта поддержка влияет на стиль игры, на действия игроков на поле. Сделаем всё, чтобы еще больше сплотиться с фанатами. Наша задача - успешно выступать на протяжении долгого времени и доставлять удовольствие всем людям, которые приходят на стадион, чтобы поддержать нас.

Спасибо за вашу поддержку (по-русски)!

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сандро Шварц
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